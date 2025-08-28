Trans-Siberian Orchestra Announce 2025 Winter Tour

Trans-Siberian Orchestra (TSO) have shared the details for their The Ghosts Of Christmas Eve: The Best Of TSO And More Tour that they will be launching this winter.

The tour will be visiting 64 markets across the U.S. this winter that will include 106 performances of a new production of their "The Ghosts of Christmas Eve", as well as a second set of hits and fan favorites.

Things will kick off on Nov 13th in Green Bay, WI and Council Bluffs, IA. A special pre-sale will launch for fan club members next week. See more details here and find the dates below:

Nov 13 - Green Bay, WI - Resch Center - 2:30 PM & 7:30 PM

Nov 13 - Council Bluffs, IA - Mid-America Center - 7:00 PM

Nov 15 - Cincinnati, OH - Heritage Bank Center - 2:30 PM & 7:30 PM

Nov 15 - Denver, CO - Ball Arena - 2:30 PM & 7:30 PM

Nov 16 - Youngstown, OH - Covelli Centre - 2:30 PM & 7:30 PM

Nov 16 - Colorado Springs, CO - Broadmoor World Arena - 2:30 PM & 7:30 PM

Nov 19 - Knoxville, TN - Food City Center - 7:00 PM

Nov 19 - Salt Lake City, UT - Delta Center - 3:00 PM & 7:00 PM

Nov 20 - Greensboro, NC - Greensboro Complex - 7:00 PM

Nov 20 - Idaho Falls, ID - Mountain America Center - 7:00 PM

Nov 21 - Allentown, PA - PPL Center - 7:30 PM

Nov 21 - Spokane, WA - Spokane Arena - 7:00 PM

Nov 22 - Wilkes-Barre, PA - Mohegan Arena at Casey Plaza - 2:30 PM & 7:30 PM

Nov 22 - Seattle, WA - Climate Pledge Arena - 3:00 PM & 7:30 PM

Nov 23 - Hershey, PA - Giant Center - 2:30 PM & 7:30 PM

Nov 23 - Portland, OR - Moda Center - 2:00 PM & 7:00 PM

Nov 25 - Bakersfield, CA - Dignity Health Arena - 7:00 PM

Nov 26 - Ottawa, ON - Canadian Tire Centre - 7:30 PM

Nov 28 - Manchester, NH - SNHU Arena - 2:30 PM & 7:30 PM

Nov 28 - Sacramento, CA - Golden 1 Center - 3:00 PM & 7:30 PM

Nov 29 - Worcester, MA - DCU Center - 3:00 PM & 8:00 PM

Nov 29 - Anaheim, CA - Honda Center - 3:00 PM & 7:30 PM

Nov 30 - Uncasville, CT - Mohegan Sun Arena - 3:00 PM & 8:00 PM

Nov 30 - Phoenix, AZ - PHX Arena - 3:00 PM & 7:30 PM

Dec 3 - Fort Wayne, IN - Allen County War Memorial Coliseum - 7:00 PM

Dec 3 - Tulsa, OK - BOK Center - 7:00 PM

Dec 4 - Indianapolis, IN - Gainbridge Fieldhouse - 7:00 PM

Dec 4 - Little Rock, AR - Simmons Bank Arena - 7:00 PM

Dec 5 - Toledo, OH - Huntington Center - 3:00 PM & 7:30 PM

Dec 5 - Springfield, MO - Great Southern Bank Arena - 7:30 PM

Dec 6 - Dayton, OH - Nutter Center - 2:30 PM & 7:30 PM

Dec 6 - Kansas City, MO - T-Mobile Center - 3:00 PM & 7:30 PM

Dec 7 - Grand Rapids, MI - Van Andel Arena - 2:30 PM & 7:30 PM

Dec 7 - Oklahoma City, OK - Paycom Center - 3:00 PM & 7:30 PM

Dec 10 - Lexington, KY - Rupp Arena - 7:00 PM

Dec 10 - Birmingham, AL - Legacy Arena at the BJCC - 7:00 PM

Dec 11 - Raleigh, NC - Lenovo Center - 7:00 PM

Dec 11 - Jacksonville, FL - VyStar Veterans Memorial Arena - 7:00 PM

Dec 12 - Greenville, SC - Bon Secours Wellness Arena - 4:00 PM & 8:00 PM

Dec 12 - Sunrise, FL - Amerant Bank Arena - 7:30 PM

Dec 13 - Charlotte, NC - Spectrum Center - 2:30 PM & 7:30 PM

Dec 13 - Orlando, FL - Kia Center - 2:30 PM & 7:30 PM

Dec 14 - Atlanta, GA - Gas South Arena - 2:30 PM & 7:30 PM

Dec 14 - Tampa, FL - Benchmark International Arena - 3:00 PM & 7:30 PM

Dec 17 - Albany, NY - MVP Arena - 7:00 PM

Dec 17 - New Orleans, LA - Smoothie King Center - 7:00 PM

Dec 18 - Belmont Park, NY - UBS Arena - 7:30 PM

Dec 18 - Austin, TX - Moody Center - 7:00 PM

Dec 19 - Newark, NJ - Prudential Center - 3:00 PM & 8:00 PM

Dec 19 - Houston, TX - Toyota Center - 3:00 PM & 7:30 PM

Dec 20 - Pittsburgh, PA - PPG Paints Arena - 2:30 PM & 7:30 PM

Dec 20 - Dallas, TX - American Airlines Center - 3:00 PM & 7:30 PM

Dec 21 - Philadelphia, PA - Xfinity Mobile Arena - 3:00 PM & 7:30 PM

Dec 21 - San Antonio, TX - Frost Bank Center - 3:00 PM & 7:30 PM

Dec 23 - Columbus, OH - Nationwide Arena - 3:00 PM & 7:30 PM

Dec 23 - St Louis, MO - Enterprise Center - 3:00 PM & 7:30 PM

Dec 26 - Cleveland, OH - Rocket Arena - 3:00 PM & 7:30 PM

Dec 26 - Chicago, IL - Allstate Arena - 2:30 PM & 8:00 PM

Dec 27 - Detroit, MI - Little Caesars Arena - 3:00 PM & 7:30 PM

Dec 27 - Milwaukee, WI - Fiserv Forum - 3:00 PM & 7:30 PM

Dec 28 - Hamilton, ON - TD Coliseum - 3:00 PM & 7:30 PM

Dec 28 - Minneapolis, MN - Target Center - 3:00 PM & 7:30 PM

Dec 30 - Washington, DC - Capital One Arena - 3:00 PM & 7:30 PM

Dec 30 - Fargo, ND - Fargodome - 3:00 PM & 7:30 PM

