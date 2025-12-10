DES ROCS Announces 2026 North American Tour

(KB) DES ROCS has announced his first tour of 2026, beginning March 17 in Atlanta, GA and ending with a hometown show in NYC, April 22. The North American 23-date, coast to coast headline tour promises to be an unforgettable live experience Des Rocs is known for.
"This will be the most electric tour we've ever done," says Des. "Every night we'll be pouring our hearts out and pushing the energy to the absolute limit. We're going to give people the experience they'll never forget."
Des Rocs recently dropped a brand new track, the high-octane, built-for-stadiums anthem, "The Juice" which Consequence says captures his rebellious spirit better than ever.
DES ROCS 2026 TOUR DATES:
March 17 Atlanta, GA @ Terminal West
March 18 St Augustine, FL @ The Saint Augustine Amphitheatre
March 19 Tampa, FL @ Yuengling Center
March 21 Orlando, FL @ Kia Center
March 24 Dallas, TX @ House of Blues Cambridge Room
March 25 Houston, TX @ House of Blues Bronze Peacock Room
March 27 El Paso, TX @ Lowbrow Palace
March 28 Albuquerque, NM @ Backstage at Revel
March 29 Phoenix, AZ @ The Rebel Lounge
March 31 Los Angeles, CA @ El Rey Theatre
April 1 San Francisco, CA @ Rickshaw Stop
April 3 Portland, OR @ The Get Down
April 4 Seattle, WA @ Hidden Hall
April 5 Spokane, WA @ The Knitting Factory - Spokane
April 7 Boise, ID @ Knitting Factory Concert House - Boise
April 8 Salt Lake City, UT @ Soundwell
April 10 Denver, CO @ Marquis
April 11 Colorado Springs, CO @ The Black Sheep
April 14 Chicago, IL @ Bottom Lounge
April 15 St Louis, MO @ Delmar Hall
April 17 Columbus, OH @ Skully's Music Diner
April 18 Ann Arbor, MI @ The Blind Pig
April 19 Toronto, ON @ Horseshoe Tavern
April 21 Worcester, MA @ Worcester Palladium Upstairs
April 22 New York City, NY @ Gramercy Theatre
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