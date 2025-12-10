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DES ROCS Announces 2026 North American Tour

By KB | Published: December 10, 2025
DES ROCS Announces 2026 North American Tour

(KB) DES ROCS has announced his first tour of 2026, beginning March 17 in Atlanta, GA and ending with a hometown show in NYC, April 22. The North American 23-date, coast to coast headline tour promises to be an unforgettable live experience Des Rocs is known for.

"This will be the most electric tour we've ever done," says Des. "Every night we'll be pouring our hearts out and pushing the energy to the absolute limit. We're going to give people the experience they'll never forget."

Des Rocs recently dropped a brand new track, the high-octane, built-for-stadiums anthem, "The Juice" which Consequence says captures his rebellious spirit better than ever.

DES ROCS 2026 TOUR DATES:

March 17 Atlanta, GA @ Terminal West

March 18 St Augustine, FL @ The Saint Augustine Amphitheatre

March 19 Tampa, FL @ Yuengling Center

March 21 Orlando, FL @ Kia Center

March 24 Dallas, TX @ House of Blues Cambridge Room

March 25 Houston, TX @ House of Blues Bronze Peacock Room

March 27 El Paso, TX @ Lowbrow Palace

March 28 Albuquerque, NM @ Backstage at Revel

March 29 Phoenix, AZ @ The Rebel Lounge

March 31 Los Angeles, CA @ El Rey Theatre

April 1 San Francisco, CA @ Rickshaw Stop

April 3 Portland, OR @ The Get Down

April 4 Seattle, WA @ Hidden Hall

April 5 Spokane, WA @ The Knitting Factory - Spokane

April 7 Boise, ID @ Knitting Factory Concert House - Boise

April 8 Salt Lake City, UT @ Soundwell

April 10 Denver, CO @ Marquis

April 11 Colorado Springs, CO @ The Black Sheep

April 14 Chicago, IL @ Bottom Lounge

April 15 St Louis, MO @ Delmar Hall

April 17 Columbus, OH @ Skully's Music Diner

April 18 Ann Arbor, MI @ The Blind Pig

April 19 Toronto, ON @ Horseshoe Tavern

April 21 Worcester, MA @ Worcester Palladium Upstairs

April 22 New York City, NY @ Gramercy Theatre

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