Black Flag Launching U.S. Tour This Fall

(Adrenaline) Black Flag will launch an extensive U.S. tour on September 3, 2026, at the Belly Up in Aspen, Colorado, concluding on November 1, 2026, at the House of Blues in Houston, Texas.
The tour spans more than 45 cities nationwide, with stops across the Mountain West, Midwest, East Coast, Southeast, Southwest, and California. Founding guitarist Greg Ginn is joined by Max Zanelly on lead vocals, David Rodriguez on bass, and Bryce Weston on drums.
Following recent U.S. and European touring, BLACK FLAG returns with a revitalized lineup and a set drawing from its influential catalog. The tour offers both longtime fans and new audiences the chance to experience the band live in intimate club and theater settings.
Additional performances are planned for January and April 2027, including dates in California, Washington, Oregon, Colorado, and other markets.
BLACK FLAG - 2026 U.S. TOUR DATES
09.03.26 - BELLY UP - ASPEN, CO
09.04.26 - SUNSHINE STUDIOS LIVE - COLORADO SPRINGS, CO
09.05.26 - FOX THEATER - BOULDER, CO
09.06.26 - ACES HIGH SALOON - SALT LAKE CITY, UT
09.08.26 - SHRINE SOCIAL CLUB - BOISE, ID
09.09.26 - COVELLITE THEATRE - BUTTE, MT
09.10.26 - PUB STATION - BILLINGS, MT
09.11.26 - THE NEWBERRY - GREAT FALLS, MT
09.13.26 - THE AQUARIUM - FARGO, ND
09.14.26 - BIG'S BAR - SIOUX FALLS, SD
09.15.26 - THE REGENCY LIVE - SPRINGFIELD, MO
09.16.26 - RECORDBAR - KANSAS CITY, MO
09.18.26 - THE VENUE - CADILLAC, MI
09.19.26 - TOKEN LOUNGE - WESTLAND, MI
09.20.26 - MERCURY MUSIC LOUNGE - LAKEWOOD, OH
09.22.26 - YETI MUSIC CAFE - SUTTON, WV
09.23.26 - CRAFTHOUSE - PITTSBURGH, PA
09.24.26 - ELECTRIC CITY - BUFFALO, NY
09.25.26 - PUTNAM PLACE - SARATOGA SPRINGS, NY
09.26.26 - RITZ THEATRE - SCRANTON, PA
09.27.26 - NIKKI LOPEZ - PHILADELPHIA, PA
09.29.26 - EMBER MUSIC HALL - RICHMOND, VA
09.30.26 - ELEVATION 27 - VIRGINIA BEACH, VA
10.01.26 - HUB CITY VINYL - HAGERSTOWN, MD
10.02.26 - 40 WATT - ATHENS, GA
10.03.26 - OPEN CHORD - KNOXVILLE, TN
10.04.26 - GROUND ZERO - SPARTANBURG, SC
10.06.26 - THC LIVE - JACKSONVILLE, FL
10.07.26 - BRASS MUG - TAMPA, FL
10.08.26 - WEST END TRADING CO. - SANFORD, FL
10.09.26 - VINYL MUSIC HALL - PENSACOLA, FL
10.11.26 - THE SHRINE - TULSA, OK
10.12.26 - THE LIBERTY - ROSWELL, NM
10.13.26 - SISTER - ALBUQUERQUE, NM
10.14.26 - THE REBEL LOUNGE - PHOENIX, AZ
10.16.26 - DEEPEND LIVE - REDONDO BEACH, CA
10.18.26 - THE POUR HOUSE - PASO ROBLES, CA
10.21.26 - TIOGA BREWERY DISTRICT - FRESNO, CA
10.22.26 - VENTURA MUSIC HALL - VENTURA, CA
10.23.26 - FELTON MUSIC HALL - FELTON, CA
10.24.26 - NAPA MUSIC HALL - NAPA, CA
10.25.26 - CORNERSTONE BERKELEY - BERKELEY, CA
10.29.26 - COOTERS BAR - EAGLE PASS, TX
10.30.26 - ESPEE - SAN ANTONIO, TX
10.31.26 - AM/FM - DALLAS, TX
11.01.26 - HOUSE OF BLUES - HOUSTON, TX
All tour dates are subject to change.
Additional 2027 tour dates have also been announced.
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